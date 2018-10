Em direto: Qualificação do GP do Canadá de F1

19:08 Mas tudo isto e muito mais veremos amanhã. Até lá!

19:06 E assim ficou a qualificação do GP canadiano. Algumas das surpresas que aconteceram por aqui fazem com que amanhã haja emoção na corrida, especialmente no lado de Vettel e Massa, que terão de recuperar muitas posições para conseguir um bom resultado.

19:04 Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas ficaram com a segunda fila, enquanto que os Lotus ficaram com a terceira, com Grosjean na frente de Maldonado. Red Bull e Force India fecharão o "top ten" da corrida canadiana.

19:01 Esta é a 44ª pole-position do carro numero 44. Coincidências... e a 18º pole-position consecutiva de um Mercedes na Formula 1.

19:00 No final da qualificação, os Mercedes conseguiram monopolizar a primeira fila da grelha, com Lewis Hamilton a ficar na frente de Nico Rosberg, apesar de ambos não terem melhorado na sua última tentativa.

18:57 Os Lotus sairam das boxes... ao mesmo tempo! No final, Maldonado conseguiu ser o primeiro a sair, sem problemas.

18.55 Todos, menos os Lotus, estão nas boxes para novo jogo de pneus e a última tentativa para marcar tempos.

18:53 Nico queixa-se na rádio de que não teve tração nas rodas traseiras, ao mesmo tempo que Grosjean consegue o quarto melhor tempo.

18:52 Os Mercedes já estão na pista para marcar tempos. Hamilton marca 1.14,391, Rosberg 1.14,702. E ambos estão na frente.

18.50 Kimi Raikkonen foi o primeiro a marcar tempos: 1.15.126.

18.48 Começa a parte final da qualificação em Montreal. 12 minutos para saber quem vai ser o poleman em Montreal.

18:43 Apesar de Max Verstappen conseguir o 12º tempo, vai largar de último na grelha por causa das penalizações que sofreu.

18:42 Em termos de Q3, para além dos Mercedes, ficaram o Ferrari de Kimi Raikkonen, o Williams de Valtteri Bottas, os Lotus, os Red Bull e os Force India.

18.40 Acabou a Q2 e Fernando Alonso conseguiu apenas o 13º melhor tempo, e vai acompanhar Carlos Sainz, Max Verstappen, Marcus Ericsson e Felipe Nasr.

18.38 A dois minutos do fim, Sainz, Nasr, Alonso, Verstappen e Ericson estão provisóriamente de fora da Q3.

18:34 Bottas consegue o terceiro melhor tempo, com Maldonado, após ter ido às boxes, tentou a sua sorte e conseguiu o quinto melhor tempo, a mais de um segundo dos Mercedes.

18:32 Os Mercedes entraram na pista, e após uma volta a marcar tempos, Hamilton marca 1.14,661. Rosberg consegue um tempo 12 centásimos mais lento.

18:30 Raikkonen marca 1.15,602 e está no topo da tabela de tempos.

18:27 Nasr marca os primeiros tempos, com 1.17,107, mas grosjean melhora com 1.16,916.

18:25 E vai começar a Q2 no Canadá.

18:22 Ao mesmo tempo, Fernaando Alonso passou para a Q2, mas foi à justa: apenas o 15º na grelha.

18:20 E assim começam as primeiras surpresas do circuito Gilles Villeneuve: para além dos Manor, Sebastian Vettel e Felipe Massa ficaram de fora da Q2, com problemas com as suas unidades de potência.

18:19 Felipe Massa também está de fora da Q2, com problemas com o seu motor Mercedes. Vettel tenta de novo, mas conseguie apenas 1.18,3 e fica também de fora.

18:18 Na pista, Vettel batalha contra um motor que funciona mal, mas esta é a sua única chance. No final, ele conseguiu apenas o 16º tempo e pode ficar de fora!

18:16 Maldonado melhora o seu tempo, a 205 centésimos de Rosberg com os seus super-moles. Grosjean faz 1.15,833 e está no topo da tabela de tempos.

18:15 Parece que Vettel pode nem voltar a sair mais, por causa dos seus problemas com o motor... mas afinal saiu, com super-moles.

18:13 Grande parte dos pilotos estão nas boxes para trocar de pneus, com sebastian Vettel a ser dos pooucos na pista, tentando marcar um tempo. Mas está de novo nas boxes, com um novo jogo de pneus.

18:12 Ao mesmo tempo, Sebastian Vettel está nas boxes e vai voltar à pista para tentar marcar tempo antes que acabe a Q1.

18:11 Maldonado fez 1.16,6... e saiu da pista, enquanto que Rosberg melhora, com 1.15,893. e fica na frente da tabela.

18:10 Hamilton melhora: 1.15,979 Rosberg consegue ficar perto, com 1.16,002.

18:09 Hamilton está na frente, com 1.16,395, mais 695 centésimos que Nico Rosberg.

18:08 Sergio Perez tem os seus travões a fumegar, o que poderá apresentar problemas. Ao mesmo tempo, Sebastien Vettel vai às boxes, com problemas no seu carro também.

18:06 Entretanto, não disse na altura, mas diz-se agora: o primeiro a sair para a pista foi Lewis Hamilton.

18:03 Já agora: Button está de fora por causa de problemas com o ERS.

18:01 Para além disso, Max Verstappen será penalizado em quinze lugares por causa não só da sua penalização no Mónaco, como também por causa da troca de motor no seu Toro Rosso. Assim sendo, parece que os Manor não vão ficar com a última fila da grelha. Desta vez.

18:00 E no momento em que as luzes ficam verdes para a Q1, sabe-se que Jenson Button não vai correr devido a problemas no seu motor Honda.

17:58 E bem antes de começar, recordamos que Montreal foi o palco das primeiras vitórias de alguns pilotos como Jean Alesi (1995), Lewis Hamilton (2007), Robert Kubica (2008) e Daniel Ricciardo (2014)

17:57 Poucos minutos antes da qualificação, lembramos que no pelotão temos algumas vitimas do "Muro dos Campeões", como Jenson Button, Nico Rosberg e Pastor Maldonado.

17:54 Máquinas e pilotos estão a preparar-se para começar a Q1, numa qualificação onde a parte mais castigada do carro serão os travões.

17:53 A poucos minutos do inicio da qualificação, o céu canadiano não tem núvens a pairar no ar.

17:50 Em termos de construtores, a Ferrari e a McLaren são as marcas com mais vitórias, com treze cada uma. A Williams vêm a seguir, com sete vitórias em terras canadianas.

17.47 Nelson Piquet vem a seguir na lista dos multiplos vencedores, com três vitórias, em 1982, 1984 e 1991. Aqui, foi o palco da sua última vitória, depois de aproveitar a prenda de Nigel Mansell, que deixou cair o motor na última volta, quando ia a caminho de uma hipotética vitória...

17:45 Curiosamente, é Schumacher a razão pelo qual existe o "Muro dos Campeões", graças a um acidente que teve na prova de 1999, corrida vencida por Mika Hakkinen.

17:43 Entre os vencedores de Grande Prémio, Michael Schumacher é o lider indisputado: sete vitórias, entre 1994 e 2004, consecutivas entre 2002 e 2004.

17:40 O primeiro vencedor foi o piloto que deu o nome ao circuito: Gilles Villeneuve, a bordo do seu Ferrari. Curiosamente, foi a unica vez em que um canadiano venceu "em casa", pois o seu filho Jacques nunca ganhou.

17:38 E depois de um clássico, a Formula 1 chegou a uma corrida que é popular entre os fãs. Apesar do Canadá estar no calendário da Formula 1 desde 1967, está em Montreal desde 1978.

17:36 Agora, a diferença entre ambos os pilotos está reduzida para dez pontos, com a vantagem para o piloto inglês, mas Nico Rosberg têm agora duas vitórias seguidas no campeonato, o que poderá passar a ideia de que Hamilton está num momento de fraqueza.

17:34 A corrida canadiana tornou-se agora na primeira prova após a polémica com Lewis Hamilton e os técnicos da Mercedes na troca de pneus do final do gp monegasco, do qual fez perder a vitória a favor de Nico Rosberg.

17:32 O GP do Canadá é a primeira incursão da Formula 1 no continente americano, no circuito Gilles Villeneuve, na cidade de Montreal.

17:30 Boa tarde, sejam bem-vindos ao GP do Canadá de Formula 1, sétima prova do calendário de 2015.