Percurso em retrospectiva: O caminho do Barcelona até à quinta Liga dos Campeões

A quinta Liga dos Campeões do Barcelona começou com o seu primeiro lugar no Grupo F, numa fase em que apenas perdeu uma partida, fora, com o Paris Saint.Germain, no Parque dos Príncipes. Nos restantes jogos, em que Ajax e APOEL faziam parte do grupo, venceram, fazendo jus à condição de favorito do grupo.

Nos oitavos-de-final os catalães venceram por duas vezes o campeão inglês Manchester City (por 2-1 e 1-0, na segunda mão) e nos quartos-de-final, a armada de Luis Enrique voltaram a exibir-se a grande nível, eliminando o Paris Saint-Germain com duas vitórias (por 3-1 e 2-0).

Na eliminatória seguinte, a dois passes da final de Berlim, o Barcelona vestiu o fato de gala e massacrou o Bayern de Munique, vencendo em Camp Nou por 3-0 e, com a eliminatória quase no bolso, acabando por perder em Munique por 2-3. Na final venceu a campeão italiana Juventus por 3-1.