Barcelona contrata Aleix Vidal ao Sevilha por verba a rondar os 10 milhões

Aleix Vidal será jogador do Barcelona em 2015/2016, sendo a primeira contratação do clube «culé»; o diário desportivo catalão «Sport» anunciou há dois dias a ida do versátil médio/defesa lateral de 25 anos para Camp Nou por uma quantia próxima dos dez milhões de euros.

O jogador espanhol nascido em Valls, que deixou o Almería no Verão de 2014 para reforçar o Sevilha, realizou uma temporada em cheio, acumulando 47 jogos na temporada que findou, marcando 6 golos - dois deles cruciais para a vitória «nervionense» diante da Fiorentina, na primeira mão da meia-final da Liga Europa.

Tudo indica que o espanhol irá reforçar o lado direito da defesa do Barcelona, indo directamente para o lugar do internacional brasileiro Dani Alves, que está em vias de abandonar o clube catalão, dado o adiamento da sua renovação contratual - relembre-se, também ele vindo do Sevilha (na temporada 2008/2009).