Barcelona renova com Dani Alves, Pedro Rodríguez e Jordi Alba

Dani Alves, Jordi Alba e Pedro Rodríguez renovaram o seu contrato com o Barcelona. Depois da final de Berlim, a equipa «blaugrana» procura definir a próxima época. O lateral esquerdo firmou contrato até 20 de junho de 2020, o extremo até 2019 e o lateral brasileiro, que esteve com um pé fora do clube, renovou até 2017.

Ambos têm cláusulas de 150 milhões de euros e continuarão a dar o seu contributo à equipa catalã treinada por Luis Enrique, que também estará prestes a rubricar novo vínculo após a conquista da Liga dos Campeões.