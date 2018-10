Chile é o anfitrião: Copa América de 2015 arranca amanhã

A Copa América versão 2015 vai ser jogada no Chile entre 11 de Junho e 4 de Julho. A prova é constituida por três grupos em que o A tem as equipas da Bolívia, o Chile, Equador e o México, que foi convidado para participar. O grupo B com a favorita Argentina, Jamaica (outra das seleções convidadas), Paraguai e Uruguai (que foi o vencedor da última Copa América batendo na final o Paraguai por 3-0). Por fim temos o grupo do Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. O primeiro e segundo classificado de cada grupo serão qualificados, assim como o melhor terceiro e o segundo melhor.

O torneio é a competição mais antiga entre selecções, existe desde 1916, quando foi pela primeira vez organizada em Buenos Aires, a Associação Argentina de Futebol remeteu às associações vizinhas que então estavam criadas (Chile, Uruguai e Brasil), a regulamentação de um torneio que organizaria em homenagem a uma histórica comemoração - no dia 9 de Julho cumpriam-se os 100 anos da Independência da República Argentina.

Entre as várias figuras de destaque que marcaram presença há algumas que deixarão o espectáculo mais pobre - Quem não vai participar no torneio é o brasileiro Luiz Gustavo, que será operado ao menisco, e também o seu companheiro Marcelo que não faz parte dos eleitos devido a problemas fisicos, assim como Antonio Valencia do Manchester United que irá estar afastado dos relvados durante, pelo menos, duas semanas a recuperar de uma operação. Haverá jogadores que participam do campeonato português e que foram convocados para as respectivas selecções, tais como os uruguaios Maxi Pereira e Jonathan Rodríguez ambos do Benfica, ou o colombiano Jackson Martínez do FC Porto. Esta competição vai ter bastantes jogadores notáveis tal como Messi, Neymar, Suárez, Cavani ou Alexis Sánchez.

Aos grandes favoritos Brasil e Argentina juntamos Uruguai e Chile, este último que joga em casa. A selecção com mais titulos é o Uruguai, que conta já com 15 vitórias na competição, seguido da Argentina com 14 e Brasil a completar o pódio com oito triunfos. Paraguai e Peru têm duas vitórias ambos e por fim a Colômbia e a Bolivia venceram por uma vez.