Destino de Jurgen Klopp a vermelho

A identidade do novo treinador do Benfica, garantidamente de nacionalidade portuguesa, apologista da aposta no futebol de formação, dotado da experiência de liderar um grande clube e apreço pelo próprio clube na condição de adepto ao mesmo tempo que uma possibilidade de encetar um período de maior contenção financeira e com isso auferir um salário inferior ao de Jorge Jesus, conduziu à contratação de Rui Vitória.

Foram essas as premissas tidas em conta pela SAD encarnada, e a diferir de todas estas condições avançadas apenas existiria um nome capaz de personalizar uma excepção pela excelente oportunidade de mercado que poderia constituir pelo facto de se tornar, tal como a saída de Jorge Jesus para o Sporting, uma das grandes ’bombas’ do mercado, caso de… Jurgen Klopp, que ao que tudo indica terá de forma curiosa rejeitado ser encarnado para ainda assim passar a ser ‘red‘.

Parece que o vermelho será mesmo a nova cor para Klopp, aparentemente um nome impossível para o Benfica, mas atendendo ao que Jesus auferia na Luz, Klopp não seria incomportável para os cofres encarnados pelo menos se mantivesse números semelhantes aos que praticava no Borussia de Dortmund com o qual mantinha um acordo válido por 4,8 milhões de euros/ano, pouco mais do que os cerca de 4,5 milhões que constavam do contrato do agora treinador do Sporting.

Segundo relatos emitidos a partir de França e dados a conhecer por VAVEL, tudo se terá iniciado com contactos com um elemento ligado ao clube e que trabalha na equipa administrativa do presidente das águias, Luís Filipe Vieira, que terá adiantado a informação de que numa das deslocações da comitiva presidencial a Paris o nome do treinador alemão chegou a ser aventado como hipótese.

Durante a curta tentativa de perceber qual seria a disponibilidade de Klopp, adiantando o estatuto de cabeça de série na Liga dos Campeões como atractivo adicional, os responsáveis encarnados terão de imediato recebido como resposta a recusa do técnico que embora tenha o seu futuro indefinido mantém como bastante provável um eventual compromisso com o Liverpool para as próximas épocas.

Parecem assim confirmar-se as recentes informações lançadas por boa parte da imprensa especializada que aproximam o técnico germânico de um clube inglês que na época passada se classificou fora dos primeiros quatro lugares da Premier League como foi efectivamente o caso do histórico emblema de Anfield Road.