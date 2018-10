Oficial: Vítor Pereira confirmado no cargo de técnico do Fenerbahçe

O Fenerbahçe oficializou a contratação de Vítor Pereira como treinador do clube turco para as próximas duas épocas. O anunciou foi feita pela página oficial do clube no Facebook. «Queremos dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe grande sucesso com o Fenerbahçe» lê-se na nota do clube turco. O técnico português abandona assim a Grécia para a rumar á Turquia, rumando a um campeonato mais competitivo.

Na apresentação, Vítor Pereira mostrou-se feliz por estar «num clube com grandes adeptos e grande história», dizendo que quer levar o emblema ao sucesso. O treinador terá com objectivo para a próxima época a recuperação do título de campeão turco, que este ano escapou para o rival Galatasaray. Ao serviço do clube, o técnico terá às suas ordens os portugueses Raul Meireles e Bruno Alves.

Recorde-se que esta contratação do clube turco surge um dia depois do Olympiakos anunciar a rescisão de contrato com Vítor Pereira, que chegou no decorrer da época para substituir o espanhol Michel, em Janeiro de 2015. Ao serviço do clube greco, o antigo treinador do FC Porto conquistou o campeonato e a Taça da Grécia.