Atlético de Madrid pretende contratar Carlitos Tévez

O internacional argentino Carlitos Tévez está proximo de assinar pelo Atlético de Madrid. O actual jogador do finalista vencido da final da Liga dos Campeões, Juventus, já terá em vista uma casa nos arredores da capital espanhola.

Segundo o diário espanhol Sport, Tévez fez já um depósito de 1,5 milhões de euros para concretizar a sua compra. O atacante já deu conta da sua intenção de sair da Juventus neste mercado de transferências aos responsáveis «bianconeros» e o técnico do Atlético, Diego Simeone, já referiu que gostaria de contar com o internacional argentino. «Fico sempre animado com a possibilidade de ter jogadores como Tévez. Tem o mais saudável deste desporto no sangue e uma apetência incrível para marcar golos. Seria o reforço ideal para a forma de jogar do Atlético de Madrid».

Também o presidente dos «colchoneros», Enrique Cerezo, já falou sobre o tema da possível transferência do avançado que fez dupla com Álvaro Morata na Juventus 2014/2015. "Não existe nada em concreto. Agora os adeptos podem ter essas ilusões, mas creio que a equipa está bem. Vamos trazer dois ou três reforços".