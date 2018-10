Mehdi Carcela no Benfica: primor técnico para mitigar ausência de Salvio

Mehdi Carcela joga na faixa direita mas não é averso a brilhar pelo corredor canhoto; jogando efectivamente com os dois pés, o extremo nascido na Bélgica, de ascendência marroquina, é o novo reforço do Benfica para 2015/2016, depois da confirmação da contratação do médio Adel Taarabt.

O jogador ex-Standard Liège, que já passou pelo campeonato russo (Anzhi), será uma das grandes apostas para a próxima temporada - a sua vinda dá ao novo treinador Rui Vitória maior profundidade e amplitude às alas do Benfica; veloz, poderoso no drible e óptimo rompedor, Carcela custou cerca de 4 milhões de euros aos cofres da Luz.

O jogador, de 25 anos, já esteve em Lisboa para limar os últimos aspectos do contrato que o ligará ao Benfica até 2020, confessando estar a par da História do clube e afirmando que o ingresso no Benfica é «o maior desafio» da sua carreira. «Estou muito feliz, conheço muito bem o Benfica e já ouvi falar de Rui Vitória», declarou à chegada a Lisboa.

Carcela aposta na afirmação no Benfica, clube onde disputará a Liga dos Campeões e onde poderá agarrar a titularidade, graças à ausência prolongada de Salvio, extremo direito que está a contas com uma lesão grave no joelho. A velocidade assinalável e a capacidade de desequilibrar (tanto pelo flanco como pelo miolo) foi chave convencer as águias.