Copa América: Venezuela vence Colômbia e estreia-se com vitória pela primeira vez

A Venezuela venceu por 1-0 a Colômbia, com golo da estrela Solomon Rondón, avançado que joga pelo Zenit de André Villas-Boas. A jogar no Estádio El Teniente, em Roncagua, no Chile, a Colômbia de Falcao, James Rodríguez e companhia foi surpreendida no primeiro jogo do Grupo C que também integra um dos grandes candidatos, o Brasil, e o Peru.

Esta foi a primeira vitória da seleção venezuelana em 16 jogos de estreia na Copa América, tornando o desempenho histórico. Falcao, James e Jackson Martínez não conseguiram evitar a derrota inesperada, apesar da equipa «cafetera» ter tido boas oportunidades para marcar; agora os colombianos têm uma tarefa dificil, pois na próxima jornada defrontam o Brasil de Neymar e companhia. A equipa venezuelana defendeu sempre bem e aproveitou um lance aos 60 minutos para se pôr em vantagem, não mais a perdendo.