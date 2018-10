Paulo Fonseca no SC Braga, Jorge Simão no Paços de Ferreira

A ida de Paulo Fonseca para o SC Braga abriu a porta para a chegada de Jorge Simão, que é desde ontem o novo treinador do Paços de Ferreira. O treinador ex-belenense foi ontem anunciado oficialmente como novo técnico dos pacenses, estando ainda por revelar a duração do contrato que o ligará ao clube da Mata Real.

Em comunicado, a direcção do Paços de Ferreira apresentou o novo treinador, salvaguardando assim a já badalada saída de Paulo Fonseca para o comando técnico dos arsenalistas, que estão em processo de despedimento do ainda treinador actual, Sérgio Conceição. Ainda assim, Paulo Fonseca, que já passou pelo FC Porto, está já a planear, nos bastidores, a nova temporada bracarense.

Jorge Simão, de 38 anos, já passou pelo Atlético CP e pelo CD Mafra, antes de tomar conta dos destinos do Belenenses nas últimas nove jornadas do campeonato 2014/2015, assegurando o sexto lugar que Lito Vidigal já tomara de assalto antes de sair do clube do Restelo, em desacordo com a direcção da SAD, presidida por Rui Pedro Soares.