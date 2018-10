Oficial: Rui Vitória apresentado como novo treinador do Benfica

Rui Vitória já é oficialmente treinador do Benfica, com contrato assinado nas próximas 3 temporadas. O anúncio foi feito esta manhã à CMVM, seguida de declarações à Benfica TV do novo treinador das águias e também do seu presidente, Luís Filipe Vieira.

Rui Vitória: «Estou num clube de dimensão mundial»

O técnico do Benfica afirmou estar num lugar que é do seu agrado, contudo afirmou que não quer que «se sintam confortáveis», dado que o Benfica ainda tem «muito para conquistar». Classificando o novo desafio como «o começo de uma nova etapa e de um novo caminho», Rui Vitória não escondeu o seu contentamento: «Estou num clube de dimensão mundial e satisfeito por ser o próximo treinador do Benfica. Não foi difícil convencer-me, porque quando surgiu o convite disse que queria e tudo correu bem».

O técnico aproveitou ainda para falar da aposta que será feita nos escalões mais novos do Benfica. «Nesta visão é preciso acrescentar um novo paradigma que está relacionado com a formação e fazer a ligação para que o Benfica seja um só desde a equipa principal até aos escalões de formação», declarou. O técnico acrescentou ainda que vai dar aos jogadores mais jovens a oportunidade de «mostrarem o seu valor», esclarecendo que «quem souber aproveitar poderá tirar proveito disso». Rui Vitória admitiu ainda ter vindo a acompanhar o Benfica: «O que vejo é que temos um conjunto de jogadores de imensa qualidade e se algum clube tem a capacidade para incluir jovens de qualidade no plantel é o Benfica, porque tem uma estrutura muito sólida». Ainda assim, revelou, não é a sua visão «dar oportunidade a jogadores só por dar».

Luís Filipe Vieira: «O Rui é um dos nossos»

O Presidente da Luz também discursou na oficialização do agora técnico do Benfica, que afirmou ter regressado «à sua casa pelo trabalho, mérito e pelo que fez». Para Luís Filipe Vieira o Benfica começa agora «uma nova etapa, com a responsabilidade de sempre, que passa por ganhar».

Dirigindo-se directamente a Rui Vitória, o presidente garantiu ao técnico que este iria ter «as mesmas condições que os outros tiveram», podendo contar «com uma equipa competitiva». O presidente não deixou dúvidas relativamente à ambição que coloca no treinador: «Queremos mais, queremos o tri. Queremos a tua ambição. Bem-vindo a casa», rematou.

Luís Filipe Vieira não perdeu também oportunidade para elogiar o novo técnico da Luz e evidenciar o seu apoio: «Rui Vitória tem o caráter dos grandes, a ambição dos vencedores, a vontade dos que nunca se rendem é um compromisso adicional que a sua condição de benfiquista lhe traz. A partir de agora, os sonhos e a ambição dos nossos sócios e adeptos também depende, de ti, Rui. Mas podes ter a certeza de que podes contar com o apoio incondicional de toda a organização do Benfica. Mais, a força do Benfica, a força dos nossos sócios e adeptos são também, a partir de agora, o teu principal aliado».

O Presidente encontrou ainda tempo para fazer uma breve referência a Jorge Jesus: «A ele tenho de agradecer-lhe tudo o que fez pelo Benfica, como tenho a certeza de que Jorge Jesus agradece tudo o que o Benfica fez por ele ao longo dos últimos seis anos».