Copa América: Bolívia vence Equador e garante quartos-de-final

A Bolívia venceu 3-2 o Equador num jogo extremamente emotivo e com muitas oportunidades de golo. Ronald Raldes, aos cinco, fez o primeiro golo, abrindo cedo a contagem. A Bolívia aumentou para 0-2, por Smedberg, aos 18 minutos. Marcelo Moreno, de grande penalidade, fez o 0-3, aos 43.

Pelo meio Enner Valencia falhou uma grande penalidade, após o árbitro ter decidido repetir o castigo máximo convertido pelo jogador do West Ham. Redimiu-se aos 48 quando marcou após assistência de Jefferson Montero. O segundo golo surgiu ao minuto 82 por Miller Bolanos com um bom remate de fora da área. Com este resultado a Bolívia está nos quartos-de-final e o Equador está praticamente de fora dependendo de um bom resultado no último jogo para tentar se qualificar como um dos melhores terceiros.