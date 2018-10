Oficial: Andoni Iraola transfere-se para o New York City

Tal como Vavel Portugal tinha oportunamente noticiado, Andoni Iraola, antigo jogador do Athletic, poderia estar a caminho dos Estados Unidos da América, e assim foi - o jogador de 32 anos partiu rumo à aventura americana, na Major League Soccer. O New York City garantiu hoje a contratação do lateral direito que assim irá se juntar a David Villa e Frank Lampard no clube da primeira divisão americana de futebol.

O defesa lateral basco representou o Athletic Bilbao 12 épocas e efectuou 510 jogos, marcando 38 golos; agora com a camisola da formação nova-irquina, Iraola realçou o seu sentimento de felicidade por poder jogar com o seu compatriota David Villa. «Para mim, será muito bom jogar com David Villa. Nós cruzamo-nos na seleção nacional, jogámos um contra o outro muitas vezes, mas jogar com ele na liga e lutarmos juntos é uma motivação extra para mim».