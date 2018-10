Vitória SC: Armando Evangelista sucede a Rui Vitória no comando técnico

Armando Evangelista, de 41 anos, é o sucessor de Rui Vitória no cargo de treinador do Vitória de Guimarães; o jovem técnico foi ontem apresentado oficialmente como timoneiro da equipa vimaranense, substituindo o treinador de 45 anos que ingressou, na Segunda-feira, no Benfica.

Ao lado do presidente do clube, Júlio Mendes, Armando Evangelista expressou que o seu trabalho irá convencer os adeptos vimaranenses mais desconfiados: «Tenho nesta casa há volta de 14 anos e é lógico que este é o ponto mais alto da minha ainda curta carreira enquanto treinador. Em relação à desconfiança dos adeptos, que não sinto, eles sabem apoiar os filhos da casa, vou provar com o meu trabalho que estão errados», afirmou na conferência de apresentação, no D. Afonso Henriques.

Evangelista assinou um contrato de duas épocas, ascendendo da equipa B dos vimaranenses à formação principal e tendo agora o desafio de continuar o bom trabalho de gestão técnica efectuado por Rui Vitória nos últimos quatro anos. «Este é um clube exigente e que se alimenta de vitórias e tudo faremos para que isso aconteça não faria sentido pensar de outra forma», declarou, expressando o objectivo de dar «continuidade ao projecto iniciado pela direção e por Rui Vitória».

Conhecedor dos cantos da casa, Evangelista vincou estar preparado para o desafio de manter o clube no carril certo: «Em termos técnicos e tácticos seria mentiroso se dissesse que não estou preparado, porque há vários anos que me venho preparando», afirmou o novo técnico da equipa da Cidade Berço, que contou com o apoio total de Júlio Mendes. O presidente reforçou a qualidade da escolha feita: « (...) a escolha de Armando Evangelista é uma questão de mérito. Ele mostrou que é capaz de estar ao mais alto nível, é conhecedor de todo o projeto, faz parte dele, vai contar com o nosso apoio total», vincou.

O novo técnico, que está à frente dos destinos da equipa B há três temporadas, competirá para manter a equipa nos lugares cimeiros da Liga - recorde-se que o Vitória de Guimarães terminou o campeonato 2014/2015 na quinta posição, mas, ainda assim, o Júlio Mendes reconheceu que, dados os constrangimentos financeiros, o grande objectivo será o de «fazer um campeonato tranquilo».