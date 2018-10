Oficial: Rafael van der Vaart assina pelo Betis

O Real Betis anunciou esta segunda-feira, no seu site oficial, a contratação de Rafael Van der Vaart. O médio, que actuava no Hamburgo pela segunda vez, assinou por 3 temporadas, numa transferência que marca o regresso do holandês ao campeonato espanhol, cinco anos depois de ter representado o Real Madrid entre 2008 e 2010.

Recorde-se que o jogador de 32 anos começou a sua carreira no Ajax, clube onde foi formado. A primeira passagem pelo Hamburgo, entre 2005 e 2008, resultou numa transferência para os merengues, onde disputaria a La Liga por 2 anos. Porém, sem grande sucesso, acabou por transferir-se para o Tottenham e regressar, 3 anos mais tarde, ao Hamburgo, que agora abandona para ingressar nos recém-promovidos à primeira liga espanhola.

De resto, a contratação de Van der Vaart - que em 109 partidas, marcou 25 golos pela selecção holandesa - surge numa altura em que o médio foi considerado, juntamente com Boateng e Gotze, um dos maiores «flops» da Bundesliga em 2014/2015, numa votação organizada anualmente pela revista alemã Kicker, com base num júri de 183 jogadores.