Oficial: Cédric Soares vendido ao Southampton

Ao ínicio era apenas um rumor mas agora é já dado oficial: o Sporting anunciou esta Quinta-feira em comunicado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda de Cédric Soares ao Southampton numa transferência que poderá ascender aos 6,5 milhões de euros. Já depois de terem garantido os serviços do atacante Juanmi, os Saints contrataram o lateral direito por quatro temporadas. No comunicado do clube pode ler-se que a transferência foi fechada pelo valor a rondar 6,5 milhões de euros. O clube leonino revelou ainda que garantiu 15% da mais-valia numa futura transferência.

Já em Inglaterra, Cédric Soares explicou as razões que o levaram a assimar pelo Southampton: «Junto-me a este clube porque acredito que, cada ano, podemos sempre superar-nos», acrescentando que «todos sabemos que a Premier League é excelente, provavelmente uma das melhores do mundo. Por isso é um prazer estar em Southampton». O lateral direito acrescentou ainda que vê o clube como «uma equipa muito respeitada e com muita história. Julgo que foi uma boa decisão», concluiu o defesa direito.

«Cédric representa uma adição de qualidade para o nosso plantel e é outro jogador com desejo e fome de sucesso», afirmou Les Reed, director para o futebol do Southampton, elogiando o internacional português. O internacional português ingressa assim no futebol inglês após 17 anos de leão ao peito. Um ponto final na sua ligação ao Sporting, onde se formou, tendo representado a equipa principal leonina entre 2008 e 20115, havendo, pelo meio, uma cedência à Académica. De leão ao peito, o lateral contabilizou 94 partidas tendo sido titular em 90 delas. Marcou 2 golos.

Eis o comunicado:

«Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, informa ter chegado a acordo com o Southampton Football Club para a alienação dos direitos económicos do jogador Cédric Soares, num valor até €6.500.000,00.

Mais se Informa que esta Sociedade manterá na sua titularidade 15% da mais valia numa futura transferência do Jogador Cédric Soares»