Andrija Zivkovic a caminho do Benfica, Mitrovic é possibilidade forte

Está muito perto o acordo total entre o Benfica e o jovem extremo sérvio Andrija Zivkovic, do FK Partizan. As águias têm o jogador de 18 anos referenciado há mais de um ano, tendo já entrado em conversações com o atleta em 2014, ano em que ambos os clubes terão fixado o Verão de 2015 como data ideal para a vinda do jogador para a Luz.

Andrija Zivkovic é tido como uma grande promessa do futebol sérvio, dadas as capacidades que tem apresentado na sua ainda imberbe carreira: velocidade, técnica apurada e poder de decisão dentro da grande área. Habituado a jogar no flanco direito, Zivkovic foi o jogador mais novo a representar a selecção principal da Sérvia (a 11 de Outubro de 2013) e também o capitão mais jovem da História do clube de Belgrado.

Com a lesão de Salvio, a saída já consumada de Sulejmani e a venda iminente de Gaitán, a chegada de Zivkovic é tida como um premente acto de reforço das alas; segundo informações veiculadas pelo jornal «A Bola» o jogador já terá chegado a acordo com o Benfica, restando agora limar pormenores quanto ao pagamento efectuado pelo Benfica ao Partizan. Vavel Portugal sabe que, apesar do interesse do Valência, o extremo não fugirá às águias.

Quem poderá estar também em vias de reforçar o Benfica é o avançado do Anderlecht, Aleksandar Mitrovic, goleador da liga belga que vem sendo acompanhando pelos encarnados há mais de uma temporada; o jogador sérvio foi sondado no defeso de Verão de 2014 mas o elevado preço do seu passe adiou a sua vinda para a Luz. Agora o cenário alterou-se: as saídas de Jonas e Lima (dupla que garantiu mais de 50 golos em 2014/2015) estenderão a passadeira vermelha para a chegada do finalizador de 20 anos.

As potenciais chegadas de Zivkovic e Mitrovic reforçarão a aposta encarnada no mercado sérvio - caso assinem pelas águias, juntar-se-ão a Fejsa e aumentarão o recente historial de jogadores do Benfica provenientes da Sérvia, depois de Matic, Sulejmani, Markovic, o central Mitrovic e Djuricic (ainda sob contrato com as águias).