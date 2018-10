Benfica encaixa 10 milhões com Jonas a um passo da China

Para 2014/2015 o Benfica adquiriu o internacional canarinho Jonas a custo zero e menos de um ano depois eis que inflacionou o valor do dianteiro podendo vir a render 10 milhões de euros com a mais do que provável venda do avançado para o campeonato chinês. Os encarnados perdem o seu melhor marcador, mas reforçam os cofres neste louco mercado de transferências.

Jonas diz "chau chau" à Luz

A um ano de terminar o vinculo com os encarnados, Jonas tem em cima da mesa uma proposta milionária do emblema chinês Guangzhou Evergrande para assinar um contrato de 3 temporadas podendo vir a receber 12 milhões de euros líquidos ao longo do vínculo. Para a tesouraria das águias o negócio renderá 10 milhões de euros, o que para um jogador que há um ano se desvinculou do Valência chegando à luz a custo zero, acaba por representar um valor extraordinariamente rentável.

Aos 31 anos, Jonas estará perto do clube oriental treinado pelo velho conhecido Luis Felipe Scolari numa aventura em que Lima estará também associado para reforçar a milionária equipa asiática. O Benfica poderá perder a sua dupla goleadora e no caso de Jonas, Luís Filipe Vieira ainda abordou o avançado para uma possível renovação, mas a concorrência do clube chinês torna os valores impraticáveis para o futebol português.

É de relembrar que ao serviço das águias, Jonas cumpriu 35 jogos, somando 2834 minutos, dos quais resultaram 31 golos em todas as competições na época 2014/2015. A qualidade do brasileiro deixou os chineses de olhos em bico e os responsáveis encarnados terão dura tarefa para substituir o refinado avançado canarinho. O atleta brasileiro ainda não aceitou a propostas mas perante valores tão vantajosos será difícil que o avançado não se transfira para a China.