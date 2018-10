Andrea Pirlo ruma ao New York City FC

Segundo o o portal «Goal», Andrea Pirlo irá assinar contracto na próxima semana, altura em que o New York City FC irá confirmar em definitivo a transferência do médio.

O ainda jogador da Juventus, está ligado ainda por mais uma temporada à formação transalpina. Pirlo que havia dito que deixaria o clube, se este fosse o vencedor da Liga dos Campeões, troféu que acabou por ir para o Barcelona.

Ainda assim, algo terá feito o médio mudar de ideias, de tal modo que na sua página pessoal do Facebook é possível ver uma foto de Pirlo, assistindo a um jogo de basebol no estádio do New York Yankees, onde também joga a formação de futebol. O jogador italiano encontra-se de férias com a família, e pelos vistos procura já ambientar-se ao novo palco.