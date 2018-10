Nico Rosberg após triunfo: «A partida marcou a corrida»

Nico Rosberg era um homem muito feliz no final da prova austríaca e logo na entrevista no pódio, realizada pelo ex-piloto de F1 Gerhard Berger, afirmou que iria tentar pilotar sempre assim como fez no Red Bull Ring. Se assim acontecer, Lewis Hamilton fica em apuros, já que o piloto alemão, tirando um ou outro momento, não deu hipóteses.

Alguns problemas perto do final da corrida

Rosberg teve 3 momentos chaves na corrida: o primeiro na partidas do GP, onde se impôs ao colega de equipa; no momento da paragem nas boxes, quando travou forte e as rodas bloquearam e no final, quando se queixou aos engenheiros de vibrações no monolugar. Pelos vistos não foi assim tão mau: «Foi apenas uma vibração na parte dianteira direita. Como tal, apenas disse à equipa para se manterem atentos - mas correu bem no final. Quase que estabilizou, por isso não foi um problema. Foi apenas provacado pelo desgaste dos pneus e só me sinto um pouco desconfortável quando isso acontece.»

Na casa da Red Bull, Nico Rosberg venceu em 2014 e repetiu este ano. O piloto não associa as duas vitórias e diz que apenas foi um bom dia: «Hoje [ontem] foi apenas um grande dia. Bom começo e, em seguida, bom ritmo também na corrida - e é por isso que estou mais feliz. O carro estava bem, fui capaz de puxar por ele desde a primeira volta até ao fim e isso é bom. Acho que este ano encontrei o que precisava encontrar o ano passado em termos de corrida. Estou apenas a fazer um pouco melhor nas corridas e que está realmente está a funcionar este ano.»

«Apenas acompanhei o Nico» - Hamilton

O ainda líder do campeonato, Lewis Hamilton não pôde fazer mais que acompanhar o ritmo do colega: «Foi bastante simples. Apenas manter o ritmo do Nico no primeiro stint, e, no segundo stint o Nico teve um melhor ritmo. Fez um trabalho fantástico hoje. Parabéns para ele e só me restou trazer o carro até ao fim.»

Em relação à partida, o britânico explicou o que aconteceu: «Tive um problema com as rotações. (...) Não foi a melhor maneira de começar a corrida, mas vai ser algo que vamos trabalhar para melhorar no meu lado da garagem.»

Na conferência de imprensa, um dos jornalistas presentes, perguntou a Hamilton o que se passou na saída do pit lane (o piloto cruzou a linha de saída e foi penalizado em 5 segundos). Hamilton disse que não sabia e que estava convencido que não tinha passado linha nenhuma.

«Grande resultado» - Felipe Massa

O brasileiro da Williams terminou em 3º, com Sebastian Vettel, que foi sempre mais rápido, mas que perdeu a posição na paragem para troca de pneus e terminou a corrida a pressionar Massa.

«Acho que foi um grande resultado hoje. Conseguimos atingir o objectivo com as oportunidades que tivemos. Foi um erro da outra equipa ou do Sebastian, eu não sei o que aconteceu, mas foi o suficiente e conseguimos manter o ritmo, o que foi bom - mas fui talvez um pouco pouco mais lento em comparação com ele», afirmou Massa.

«Esperava que ele pressionasse no final da corrida e aconteceu, mas consegui mantê-lo atrás que era a coisa mais importante, por isso estou muito feliz pelo nosso resultados de hoje. O meu filho disse que eu iria terminar em terceiro e acertou. Vou celebrar depois da entrevista.» A próxima prova do campeonato é em Silverstone, onde tudo começou, no dia 5 de Julho.