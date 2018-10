Quartos-de-final da Copa América 2015 analisados à lupa

Estes quartos-de-final da Copa América tem os grandes jogos Chile x Uruguai no dia 25 de Junho e o duelo entre Argentina e Colômbia a 27, no mesmo dia ainda vai haver o Brasil x Paraguai e em teoria o jogo menos espetacular entre a Bolívia e Perú no dia 26.

O Chile joga em casa, mas, perante o vencedor da última edição da prova, tudo será possível - até porque a equipa «celeste» não pode contar com o seu principal jogador, o goleador Luis Suárez, e a equipa da casa vai contar com elementos desequilibradores como Alexis Sánchez ou Arturo Vidal, que há bem pouco tempo teve um acidente de viação. Um jogo que promete momentos de espectacularidade e em que será difícil apontar um favorito, já que ambas as equipas são muito fortes, quer técnica quer tacticamente.

O outro jogo grande destes quartos será o Argentina x Colômbia que promete ser um grande espectáculo com intervenientes de luxo, como o argentino Messi ou o colombiano James Rodríguez. Nos últimos 11 jogos a Argentina venceu por sete vezes o particular duelo com os «cafeteros», empatando três, e a Colômbia apenas venceu por uma vez. Duas das potenciais vencedoras do torneio encontram-se nestes quartos-de-final, embora a selecção colombiana não esteja a fazer uma prova nada eloquente, qualificando-se 'à justa' como uma das melhores terceiras classificadas, com uma derrota no primeiro jogo frente à Venezuela por 1-0, uma vitória frente ao Brasil no segundo jogo e um empate 0-0 frente ao Perú.

Por seu lado, a Argentina empatou o jogo inaugural frente ao Paraguai (2-2) depois de ter estado a vencer por 2-0; venceu na segunda ronda o Uruguai por 1-0 e ganhou o último duelo pela margem mínima, frente à débil selecção da Jamaica.

No dia 27 de junho jogam Brasil e Paraguai - os brasileiros orientados por Dunga são claros favoritos mas os paraguaios, equipa derrotada na última final da Copa América frente ao Uruguai (3-0), têm uma palavra a dizer - jogadores experientes como Santa Cruz ou Lucas Barrios podem fazer a diferença a favor dos paraguaios; quem não vai fazer a diferença é o craque Neymar, que foi suspenso por quatro jogos. O Bolívia x Perú vai decidir qual das equipas sensação vai participar nas meias finais, sendo que o Peru é favorito já que a Bolívia sempre se perfilou como uma das equipas mais fracas da competição.