Paulo Sousa falou aos jornalistas na sua apresentação (foto: fiorentina.it) Paulo Sousa é o novo treinador da Fiorentina

Paulo Sousa foi apresentado esta segunda-feira como o novo treinador da Fiorentina, sucedendo assim a Vicenzo Montella. Após rescindir contrato com Basileia, o treinador luso assinou com o clube de Florença, tornando-se assim no segundo técnico português a treinar na Serie A, isto depois da passagem de José Mourinho pelo Inter de Milão.