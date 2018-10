SC Braga: Rúben Micael de partida para o Shijiazhuang Yongchang

O médio organizador de jogo Rúben Micael está de partida do SC Braga e do futebol português, sendo já irreversível a decisão de assinar pelo Shijiazhuang Yongchang, da China. O jogador de 28 anos, que nas últimas três temporadas representou os arsenalistas, irá assinar um contrato de dois anos e meio.

O maestro da partitura táctica bracarense abandona assim a Pedreira, emigrando pela segunda vez na sua carreira - em 2011/2012 representara o Saragoça, antes mesmo de ingressar no clube minhoto, pelo qual alinhou 86 vezes, tendo festejado 15 golos. Antes da experiência em solo espanhol, Micael vestiu a camisola do FC Porto em três épocas (entre 2009/2010 e 2011/2012).

Formado no União da Madeira e maturado no Nacional, o médio, dono de um passe certeiro e de apurada visão de jogo, irá assim juntar-se ao venezuelano Mario Rondón (ex-Nacional da Madeira) e ao defesa central brasileiro Rodrigo Defendi (ex-Vitória SC), defendendo as cores do Yongchang, clube da primeira Liga chinesa.