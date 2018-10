FC Porto recebe 32 milhões mais Moyà: Jackson Martínez vai reforçar Atlético

Perda antecipada e há muito esperada pelos adeptos do Dragão, o goleador colombiano Jackson Martínez tinha os dias contados no FC Porto mas a novela da sua saída arrastou-se por várias semanas; Pinto da Costa chegou a dar o jogador como certo no AC Milan mas as voltas do negócio encaminharam o internacional «cafetero» para o Atlético de Madrid, que irá pagar 32 milhões de euros, cedendo também o passe de Moyà, «keeper» de 31 anos.

Jackson Martínez irá reforçar o ataque de Diego Simeone, colmatando a saída do avançado croata Mario Mandzukic, que assinou ontem pela Juventus. Carlos Tévez, que também esteve nas cogitações do clube «colchonero», deverá regressar ao país natal para representar o Boca Juniors. Assim, o goleador do Dragão (duas vezes melhor artilheiro da Liga portuguesa) será o companheiro de sector de Fernando Torres, Antoine Griezmann, Luciano Vietto (reforço vindo de Villarreal) e Raúl Jiménez.

Falcao & Jackson: milhões a perder de vista com fornecedor portista

A confirmar-se a notícia avançada pelo jornal «Marca», Jackson será o segundo jogador mais caro da história dos «colchoneros», atrás da contratação galáctica de Radamel Falcao, seu compatriota, vendido também pelos dragões. A verba da transferência poderá ascender aos 35 milhões (caso certos objectivos sejam atingidos), o que, ainda assim, não preenche a condição de accionamento da cláusula de rescisão, fixada nos tais 35 milhões de euros.

Moyà pode ser aposta para a baliza do Porto

Como avança a «Marca», na rota no Dragão está Moyà, guarda-redes espanhol que iniciou a época 2014/2015 enquanto titular da baliza do Atlético; o experiente guardião será o segundo «keeper» espanhol recrutado por Julen Lopetegui e poderá mesmo ser a aposta do basco para a titularidade em 2015/2016.

Fora da órbita dos dragões não estão, ainda, jogadores do Atlético como Óliver Torres, Raúl Jiménez, Manquillo ou o promissor Correa, todos eles potenciais moedas de troca no negócio de compra de Jackson Martínez, que deverá conhecer os contornos finais nos próximos dois dias.