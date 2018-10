Décimo clube na carreira: Samuel Eto'o perto de assinar pelo Antalyaspor

O internacional camaronês Samuel Eto'o, um dos expoentes máximos do futebol dos Camarões, está prestes a assinar contrato com o clube turco Antalyaspor. O veterano avançado de 34 anos esteve apenas alguns meses na Sampdoria mas a precoce saída do clube italiano permitiu ao camaronês viajar até à Turquia para avaliar os termos do seu novo contrato.

Este será o décimo clube da carreira de Samuel Eto'o, que teve o seu momento alto no Barcelona (entre 2004 e 2009, vencendo duas Ligas dos Campeões) após ter-se destacado no Maiorca (entre 2000 e 2004). O avançado letal voltou a brilhar no Internazionale, com José Mourinho ao leme dos «nerazzurri» (voltou a erguer a Liga dos Campeões em 2009/2010).

A partir de 2011 a carreira de Eto' tem-se pautado por uma natural curva descendente (passagens discretas pelo Anzhi, Chelsea, Everton e Sampdoria); agora abraçará um novo projecto no modesto Anatalyaspor, onde encontrará o compatriota Joseph Boum.