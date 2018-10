Reforço de peso para o ataque: Mario Mandzukic assina pela Juventus

O avançado que jogava pelo Atlético de Madrid, vê-se agora a lutar por um clube que sempre lhe foi muito querido, a Juventus, actual tri-campeã italiana. «Desde muito cedo gostava da Juventus. Joguei por um clube, o Marsonia, cujas t-shirts eram iguais. Até nessa altura gostava da Juventus». Afirmou o goleador croata, ontem, na sua apresentação em Turim. Posto isto, não há qualquer dúvida que o avançado está satisfeito com o rumo da sua carreira.

Mario Mandzukic afirma ainda que, apesar de querer «marcar muitos golos... o mais importante é o sucesso da Juventus». O jogador de 29 anos sabe, também, que a Juventus é um «grande clube e que tem muitos adeptos» e está «muito feliz com este novo desafio e pronto para corresponde.» afirmou o avançado que se notabilizou pelos tentos apontados no Dinamo Zagreb, Wolfsburgo, Bayern (onde se sagrou campeão da Liga dos Campeões) e Atlético.

Para além disto, o croata, que sabe que pode contar com «uma grande equipa, um excelente treinador», voltando a frisar que está «pronto para ajudar... vou dar tudo o que tenho. Estou numa equipa nova e vou lutar com todas as minhas forças.». São estas as palavras de Mario Mandzukic que, de agora em diante, defenderá as cores da Juventus, sem esconder o seu contentamento por representar uma força hegemónica no Calcio.

Mandzukic deverá assim ser o natural substituto do goleador «celeste» Carlos Tévez, que estará de saída do clube transalpino rumo ao país natal, para representar o Boca Juniors. No mesmo sentido poderá estar, segundo a impresa italiana, o imponente ponta-de-lança Fernando Llorente. O croata fará parceria com o espanhol Álvaro Morata, que se afirmou em 2014/2015 como um dos talismãs da equipa de Allegri.