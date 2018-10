Retrospectiva: Os melhores golos da Copa América 2015

A Copa América vai para os quartos de final da prova, o chamado «mata-mata», tempo para analisar alguns dos melhores tentos até agora. Em quinto lugar colocamos o golo de cabeça de Rondón à Colômbia, que deu a vitória por 1-0 à selecção venezuelana.

A seguir temos Haedo Valdez, que marcou num remate de fora da área no empate a dois do Paraguai frente à Argentina. Em terceiro colocamos o médio ofensivo tecnicista Douglas Costa que assinalou no derradeiro minuto o tento com que o Brasil bateu o Peru.

O segundo melhor é da autoria de Martin Smedberg-dalence, num remate de longe sem hipóteses para o guardião do Equador. Esse jogo ficou 3-2 para a Bolívia. Melhor golo vai para a jogada de envolvimento do Chile perante a Bolívia. O combativo Gary Medel foi o jogador que finalizou com classe o lance. Nesse jogo a equipa da casa goleou por 5-0.