«Reds» puxam de 28 milhões: Roberto Firmino assina pelo Liverpool

Chegou com uma idade precoce ao futebol europeu e gradualmente foi provando que o talento do «samba futebolístico» lhe corria nas veias e terminava nos pés: Roberto Firmino chegou ao Hoffenheim na temporada 2010/2011 e uma temporada depois já se tinha estabelecido como opção regular do clube alemão, atingindo médias de jogos superiores a 30 partidas por época.

Nas duas últimas temporadas, o engenho ofensivo, a técnica apurada e o crescente registo de golos (em 2013/2014 chegou aos 22 golos) despertaram a cobiça de vários clubes poderosos - o Liverpool antecipou-se à concorrência, e, sem esperar que o avançado de 23 anos terminasse a participação na Copa América, garantiu a contratação do jovem formado no Figueirense, pagando 28 milhões de euros para o efeito.

Firmino tem sido opção recorrente de Dunga na manobra do Brasil durante a empreitada da Copa América, tendo até marcado um golo na última participação «canarinha», diante da Venezuela. O jovem tupiniquim é a quarta contratação do Liverpool de Brendan Rodgers, que já resgatou Danny Ings, o experiente James Milner, e o guarda-redes húngaro Ádám Bogdán.