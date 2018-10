Benfica: Bilal Ould-Chikh, a nova pérola Holandesa junta-se às águias

Para 2015/2016 Rui Vitória irá contar com o mais recente reforço Bilal, que representará um talento valioso para o novo Benfica. Considerado o Robben do futuro, o extremo de 17 anos assinará contrato válido até 2020, custando 1,5 milhões de euros aos cofres da Luz.

O novo Robben chega à Luz

A um ano de terminar o vinculo com os holandeses do Twente, Bilal trocará o emblema laranja oleeis vermelhos da Luz, num contrato válido para as próximas 5 temporadas. O extremo de 17 anos despertou o interesse encarnado em Maio e venceu a concorrência do FC Porto e do Bayern Munique para a aquisição da jovem promessa da laranja mecânica. Relevo para a curiosidade de se ter estreado pela formação principal do Twente aos 16 anos, denotando desde logo um potencial incrível.

Na época que recentemente terminou, o ala irreverente alinhou por 17 ocasiões pelos holandeses, tendo faturado um tiro certeiro. Em termos técnico táticos, nota de destaque para o talento do extremo com o esférico em posse, sendo apelidado como o Robben dos tempos modernos. Com uma técnica acima da média e uma velocidade estonteante, promete deliciar os palcos portugueses e conquistar os adeptos benfiquistas.