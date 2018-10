Portugal nas 'meias': Paciência deu frutos mas vantagem durou só seis minutos

A selecção portuguesa empatou a uma bola com a Suécia no jogo derradeiro da fase de grupos; com este resultado Portugal conseguiu-se qualificar para os Jogos Olímpicos, que vão ser disputados no Brasil em 2016, e para as meias-finais do Europeu de Sub-21 em que vai enfrentar a poderosa Alemanha.

A Suécia também se qualificou (precisava de um empate) e vai jogar com a Dinamarca. Uma baixa de peso resultante da batalha na República Checa foi Tiago Ilori, que foi substituído por Tobias Figueiredo, constituindo assim uma dúvida para o jogo de Sábado às 17. Gonçalo Paciência marcou aos 82 minutos para a selecção das quinas e Simon Tibbling aos 88 restabeleceu a igualdade.

Com uma exibição medíocre, Portugal, que já mostrou rendimentos mais altos nesta prova (com Bernardo Silva e o guardar-redes Sá em destaque) garantiu o objectivo primordial de avançar até às meias-finais, podendo agora almejar a assaltar o troféu - faltam apenas 90 minutos para a final da competição. De denotar que os pupilos de Rui Jorge contam já com uma série de 13 jogos sem sentirem o amargo sabor da derrota.

Classificação do Grupo B:

1.º Portugal, 3 jogos/5 pontos (apurados)

2.º Suécia, 3/4 (apurados)

3.º Itália, 3/4

4.º Inglaterra, 3/1