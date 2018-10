AS Roma: Bertolacci assina pelos 'Giallorossi' e Nainggolan fica em definitivo

A AS Roma voltou a pescar em Génova, contratando o médio italiano Andrea Bertolacci ao clube «Rossoblu» por uma avultada verba de 8,5 milhões de euros por metade do passe do centrocampista de 24 anos. Esta é a segunda contratação proveniente do Génova, depois do ingresso do espanhol Iago Falqué no clube romano.

A AS Roma resolveu apostar na contratação total (detinha já metade do passe, partilhado com o Génova) do resoluto e fiável médio Bertolacci, canhoto que assim regressa à casa onde fora formado e de onde saíra há cinco anos, para representar o Lecce, por empréstimo da Roma. O médio ingressou no Génova em 2012/2013 (após três épocas no Lecce) e aí atingiu o pico da sua carreira.

Na última temporada, Bertolacci deu nas vistas pela sua constância e regularidade nas tarefas de pêndulo do meio-campo genovês, participando em 35 jogos e marcando 6 golos. A caminho do clube romano capitaneado por Francesco Totti está também o médio internacional belga Radja Nainggolan, de que ficará a termo definitivo (esteve emprestado em 2014/2015) por uma quantia a rondar os 9 milhões de euros.