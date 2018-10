Lukas Podolski vai ser reforço do Galatasaray para a próxima época. A imprensa turca já tinha dado conta do acordo, mas agora foi o jogador alemão a confirmar o negócio, «aceitei a proposta do Galatasaray», referiu em declarações ao jornal «Metro».

Com 30 anos, Podolski alinhou os últimos seis meses da temporada transacta no Inter Milão, por empréstimo dos ingleses do Arsenal clube com o qual tinha contracto, mas não entrava nas contas do plantel liderado por Arsène Wenger.