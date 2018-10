Benfica: Rui Vitória aposta em Sílvio, que ficará até 2016

O defesa versátil Sílvio prepara-se para renovar por um ano com o Benfica, estendendo o período de empréstimo permitido pelo detentor do seu passe, o Atlético Madrid. O defesa lateral vai assinar nova extensão contratual até 30 de Junho de 2016 apesar de ainda estar ligado ao Atlético de Madrid por mais uma época.

O jogador, que não tem lugar nas escolhas do argentino Diego Simeone, vai reencontrar o treinador Rui Vitória, com quem já trabalhou nos júniores do Benfica há sensivelmente uma década atrás; Sílvio está assim na linha da frente para colmatar a saída de Maxi Pereira (que ainda não decidiu o seu futuro) e confirma-se como uma alternativa prioritária para o lado direito da defesa encarnada.

Sílvio está há duas temporadas no Benfica, tendo apenas jogado quatro partidas na temporada passada, devido à grave lesão que lhe tolheu grande parte da época; depois de regressar à competição, não foi escolha de Jorge Jesus, ficando remetido ao banco de suplentes. Com Rui Vitória, Sílvio poderá ganhar um destaque na equipa principal que nunca teve com o anterior técnico.