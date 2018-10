FIA investiga e iliba Mercedes e Ferrari do uso de sistemas de óleo ilegais

Com Mercedes e Ferrari a liderarem o campeonato mundial de F1, a Federação Internacional do Automóvel decidiu colocar sobre investigação alemães e italianos, após rumores sugerirem que ambas as equipas poderiam estar a aproveitar vazios nos regulamentos para ganhar potência através dos sistemas de óleo nos seus monolugares.

Análise aos tanques de Hamilton e Vettel no GP do Canadá

Em causa estaria o alegado uso de produtos químicos nos tanques de óleo auxiliares para aumentar a performance do motor, adicionando cavalos à potência gerada. Segundo comunicado da FIA, amostras de óleo foram recolhidas dos monolugares de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel após os treinos livres de sexta-feira e após a Qualificação para o GP do Canadá. Submetidas a testes de viscosidade, análise por infra-vermelhos, cromatografia gasosa e outras, os resultados não indiciam qualquer prática ilegal para a melhoria do desempenho da unidade motriz. O óleo encontrado no tanque principal e no tanque auxiliar de ambos os monolugares não apresentava diferenças significativas, e nenhuma que não a esperada resultante das "condições normais de funcionamento", declarou o relatório da FIA.

FIA iliba Ferrari e Mercedes

"Segundo estes resultados, pode concluir-se que o tanque de óleo auxiliar não está a ser utilizado para a adição de componentes capazes de aumentar a performance, tanto na alimentação do tanque de óleo principal como da câmara de combustão", conclui o relatório apresentado pela FIA, onde o organismo máximo responsável pelo desporto automóvel internacional se declara satisfeito com a investigação e que ambas as equipas não violaram as regras da competição.