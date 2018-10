Benfica: Ivan Cavaleiro e Hélder Costa a um passo do Mónaco

A loucura do mercado de transferências dita agora a passagem de Ivan Cavaleiro e Hélder Costa pelo Mónaco, num negócio que poderá render 15 milhões de euros às águias. Luís Filipe Vieira já esteve mesmo no Mónaco em negociações, parecendo o negócio cada vez mais próximo de se efetivar.

Ao que parece que tudo indica, a transferência de Ivan Cavaleiro será a título definitivo, enquanto que Hélder Costa será transferido apenas a título de empréstimo, ainda que seja possível uma transferência total. Tendo os dois actuado no Deportivo na passada temporada, foi mesmo Cavaleiro quem mais chamou à atenção, tendo realizado um total de 34 jogos e marcando 3 golos. Hélder Costa não foi tão utilizado como Cavaleiro, mas certo é que ambos chamaram à atenção do clube francês, rendendo uma avultada quantia às águias caso o negócio se consume.

Com a transferência destes dois jogadores para o Mónaco, o clube passa a contar com 5 portugueses no plantel, aos quais se acrescentam Ricardo Carvalho, João Moutinho e Bernardo Silva. Esta decisão poderá ser mesmo estratégica por parte do Mónaco, dado que Cavaleiro e Bernardo Silva têm demonstrado um ótimo entrosamento nos seus jogos ao serviço da Selecção Nacional de Sub-21.