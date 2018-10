Benfica confirma, à CMVM, mais de uma dezena de reforços para 2015/2016

O Benfica confirmou ontem, na sequência da divulgação de um prospecto de oferta pública de subscrição e admissão à negociação no Euronext de um empréstimo obrigacionista (Benfica SAD 2015-2018), a actual lista de reforços que estão já certos nas águias para a temporada 2015/2016. Mais de uma dezena de novos nomes, sendo a maioria deles contratações já divulgadas e confirmadas pela direcção encarnada.

Na lista estão os nomes dos reforços de carácter «high profile» como Adel Taarabt, e Mehdi Carcela-González; do campeonato nacional chegam Marçal (ex-Nacional), Diego Lopes, Ederson (ambos do Rio Ave), Dálcio, Pelé (ambos vindos do Belenenses) e do estrangeiro chegam Jhon Murillo (esteve na convocatória da selecção da Colômbia na Copa América), Francisco Vera (do Rubio Ñu) e Leo Natel.

Hassan, que integrou o pacote de transferências realizadas pelo Benfica em Vila do Conde (juntamente com o guarda-redes Ederson e o médio de ataque Diego Lopes), tem a sua ida para as águias embargada, devido a anomalias cardíacas registadas nos exames médicos efectuadas pelo staff médico da Luz. A estes nomes irá juntar-se Bilal Ould-Chikh, vindo do Standard Liège.