Vindo do Barcelona B: Joan Román à beira de ser reforço do SC Braga

Já aterrou na cidade do Porto o novo reforço do SC Braga para a temporada 2015/2016: Joan Román, extremo que militava no Barcelona B, será o mais recente reforço dos arsenalistas e aumentará o leque de escolhas do novo treinador Paulo Fonseca para as faixas do ataque bracarense.

O extremo de 23 anos, que foi formado no clube «blaugrana» e passou ainda pelo Manchester City (entre 2009 e 2012) e Villarreal (empréstimo em 2014), chega ao SC Braga a custo zero, depois do Barcelona não accionar a renovação do jogador natural de Reus. Román aterrou hoje no aeroporto do Porto e na Segunda-feira efectuará os habituais exames médicos.

«Estou feliz e depois falarei», afirmou, quando confrontando com a curiosidade dos jornalistas. deixando a certeza de vir para ficar: «Estou contente por vir para o SC Braga». O jogador deverá assumir um papel mais criativo no meio-campo do Braga, colmatando, de certa forma, a ausência de Rúben Micael, que emigrou para o campeonato chinês.

Alef, médio defensivo do Ponte Preta, também será uma adição ao meio-campo bracarense, carecendo ainda de confirmação oficial, apesar do jogador brasileiro já ter desvendado que chegou a acordo com o clube minhoto e que todos os pormenores estão já alinhavados.