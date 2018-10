Peru e Paraguai: 'outsiders' nas meias-finais da Copa América 2015

As meias-finais da Copa América vão ser disputadas entre o Chile e Peru e no outro jogo pela Argentina e pelo Paraguai. O Chile x Peru disputa-se na madrugada de amanhã, às 00.30 horas, enquanto que o duelo entre Argentina e Paraguai vai ser na madrugada de Quarta-feira, também às 00.30 horas. Curiosamente, os quatro treinadores envolvidos nestas meias-finais da prova são todos eles argentinos.

Peru em forma enfrenta anfitrião Chile

No duelo entre Chile e Peru a equipa da casa é clara favorita embora não possa contar com o indisciplinado Gonzalo Jara, que foi castigado por três jogos após comportamento anti-desportivo para com Cavani. O último duelo entre ambas as congéneres aconteceu há quatro anos, na fase de grupos da edição disputada na Argentina, com o Chile a vencer por 1-0, com golo de do sportinguista André Carrillo.

Paolo Guerrero, avançado do Peru que no último jogo com a Bolívia fez três golos, é a voz da confiança peruana: «Estamos a melhorar cada vez mais. Não havia muita gente a confiar em nós mas sabemos do nosso potencial», referiu, sublinhando a surpresa provocada pelo talento do Peru, um outsider. O duelo será carregado de rivalidade política, pois estes dois países estiveram em guerra no século XIX por regiões estratégicas no Deserto do Atacama.

Equipas prováveis:

Chile: Bravo; Isla, Albornoz, Medel e Mena; Díaz, Aránguiz, Vidal e Valdívia; Vargas e Sánchez

Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues e Vargas; Lobatón, Ballón e Cueva; Farfán, Pizarro e Guerrero

Argentina favorita diante do tomba-gigantes Paraguai

Argentina e Paraguai vão disputar a outra vaga para a final e a equipa onde brilha Lionel Messi é favorita, mas a verdade é que no jogo da fase de grupos, a Argentina não conseguiu levar a melhor sobre o Paraguai - registou-se um «in-extremis» empate 2-2 e, além disso, não nos poderemos esquecer que os paraguaios derrotaram, nas grandes penalidades, o grande candidato Brasil, nos quartos-de-final.

O treinador do Paraguai, Ramón Díaz, afirma que a Argentina é a melhor selecção do mundo e Messi o melhor jogador: «A Argentina é a melhor seleção do Mundo e sabemos o que vamos encontrar. Messi? Que mais posso dizer. É o melhor do mundo». O árbitro brasileiro Sandro Ricci, alvo de duras críticas pelo trabalho realizado no Chile x Uruguai, foi nomeado para o duelo.