Ficará às ordens de Scolari: Paulinho troca Tottenham pelo Guangzhou

Chegou ao Tottenham em 2013 mas as suas exibições não chegaram para tornar o médio brasileiro numa das peças essenciais da manobra dos «Spurs». Paulinho, de 26 anos, efectuou 67 partidas pelo clube londrino durante duas temporadas mas não ganhou um lugar intocável no onze - 14 milhões de euros foram suficientes para convencer a direcção de White Hart Lane a vender o internacional «canarinho».

Paulinho, que brilhou de modo ininterrupto no Corinthians, entre 2010 e 2013, efectuando mais de 150 jogos (marcando 34 golos), irá assim reforçar o clube chinês Guangzhou Evergrande, da primeira Liga da China - no clube tricampeão Paulinho irá encontrar o treinador Luiz Felipe Scolari, responsável primordial pela sua contratação.

A contratação de Paulinho, consumada no passado Domingo, é a demonstração cabal da forte aposta do clube chinês na construção de um plantel forte e munido de alguns valores mediáticos; Paulinho terá, no clube fundado em 1993, a companhia dos compatriotas Ricardo Goulart, Renê Júnior, Elkeson e Alan.

A transferência surpreende pela decisão do internacional, natural de São Paulo, em abandonar os grandes palcos do futebol europeu em troca de um campeonato desconhecido, pouco mediático e de competitividade fraca como o chinês; Paulinho não deverá ser a única saída do meio-campo do Tottenham: Étienne Capoue também deverá abandonar White Hart Lane, rumo ao recém-promovido Watford.