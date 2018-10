Valor recorde: FC Porto abre cordões à bolsa e paga 22 milhões por Imbula

Apostado em reforçar o meio-campo com nomes de tarimba elevada, o FC Porto avançou de modo decidido para a contratação do médio defensivo francês Giannelli Imbula, jogador promissor que ganhou notoriedade através das suas seguras actuações ao serviço do Marselha. Imbula, de 22 anos, foi o alvo escolhido pela equipa técnica e direcção portista para reforçar o meio-campo defensivo, órfão de Casemiro, que regressou ao Real Madrid.

Depois de nomes brasileiros que foram significado de solidez defensiva, como Paulo Assunção, Fernando e Casemiro, o FC Porto vira-se agora para o mercado europeu, contratando um pivot defensivo que nasceu na Bélgica mas actua com a camisola gaulesa, ao que tudo indica, por um valor que será um autêntico recorde na história das transferências do futebol português: 22 milhões de euros, que serão, em parte, suportados pelo fundo Doyen.

Giannelli Imbula, natural de Vilvoorde, tem sido disputado pelo Inter e Valência, mas as boas relações que o clube portista tem com o fundo de investimento Doyen terão permitido o crucial avanço nas negociações tendo em vista a compra de uma percentagem do passe do médio, formado no Guingamp e ao serviço do Marselha há duas temporadas. Imbula poderá actuar a trinco no sistema de 4-3-3 de Lopetegui, mas não é de descurar a possibilidade de poder jogar a «médio área-a-área».

Imbula poderá ter, no meio-campo, a companhia do também médio defensivo Danilo Pereira; o jogador luso do Marítimo tem negociado com os dragões e os últimos pormenores da transferência poderão ser alinhavados no decorrer desta semana. Confirmada está a saída do goleador Jackson Martínez, que rumou ao Atlético de Madrid, por uma quantia de 35 milhões de euros.