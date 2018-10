Luís Filipe Vieira dá Maxi Pereira como perdido: «Tenho a consciência tranquila»

No último dia de contrato do lateral carismático Maxi Pereira, o presidente Luis Filipe Vieira foi protagonista, na edição do jornal «A Bola» do passado dia 30 de Junho, de uma entrevista na qual abordou o tema sensível do arrastamento do processo de renovação do uruguaio de 31 anos, que está no Benfica desde 2007/2008.

«Tenho a consciência tranquila e que tudo fizemos para lhe apresentar, há muito tempo, uma proposta ao nível dos seus oito anos no clube. Mais nada do que isso», afirmou o presidente das águias, que se mostrou desiludido pelo adiamento constante do desfecho positivo da novela. «Rui Vitória teve uma frase na sua apresentação como treinador do Benfica que eu acho que resume bem o assunto: Espero que os oito anos com a camisola do Benfica façam a diferença. Pelo que tenho lido, não fez e lamento», atirou.

Porto na frente por Maxi, Turquia é segunda escolha

O contrato de Maxi Pereira com as águias termina hoje, estando o internacional uruguaio reunido com a sua família e o seu agente, Paco Casal, com o objectivo de analisar todas as propostas contratuais. Existe o real interesse de Fenebahçe, Trabzonspor e FC Porto - os dragões estão na frente pela contratação do defesa, acenando com um contrato de três anos e um vencimento que roça os dois milhões de euros brutos por ano.

Regular, raçudo e abnegado, Maxi Pereira ofereceu garra mas também poderio físico ao flanco direito da defesa encarnada, militando durante oito temporadas no reino da águia; à capacidade de luta juntou um competente manancial de técnicas ofensivas, tendo apurado, ao longo dos anos, o posicionamento defensivo - resta agora ao Benfica procurar um reforço que possa colmatar a pesada saída do uruguaio. Mayke, lateral do Cruzeiro, tem sido a opção mais ventilada.