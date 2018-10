Por 35 milhões: Douglas Costa assina pelo Bayern Munique

Foi ao início desta quarta-feira, que surgiu a confirmação oficial, por intermédio do clube bávaro. Douglas Costa (agora ex-Shakhtar Donetsk), assinou com o Bayern Munique, num negócio que deverá rondar os 35 milhões de euros e que se traduzirá no reforço do sector ofensivo da equipa de Pep Guardiola.

Fala-se que esta contratação por parte do clube bávaro, será com a intenção de preparar uma possível saída do holandês Arjen Robben, ou da retirada do francês Franck Ribéry, que em declarações ao jornal francês «L’Équipe», disse que o final da carreira poderá estar próximo.

Também em declarações, o internacional brasileiro, Douglas Costa, disse: «Estou muito orgulhoso por ser um jogador do Bayern, seguindo as pisadas de vários jogadores brasileiros magníficos. Estou ansioso por jogar por esta equipa e farei tudo para corresponder as expectativas depositadas em mim». O internacional brasileiro de 24 anos, que esteve no Shakhtar desde 2010, assinou contrato válido até 2020.