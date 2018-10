E ao primeiro dia Jesus fez vibrar a Alvalade!

Eram 18:38, quando Jorge Jesus entrou no relvado de Alvalade. Na bancada os milhares de adeptos do Sporting receberam o técnico com muitos aplausos e cânticos de apoio. Jesus retribuiu com acenos, seguindo-se um vídeo de boas-vindas mostrando imagens de Jorge Jesus, enquanto jogador dos leões, mas também com o seu pai. Um momento muito emocionante, como o próprio referiu. «Não foi fácil ver estas imagens. Obrigado por não terem ficado em casa».

Jorge Jesus deixou depois uma mensagem união e de promessa aos adeptos de lutar por todos os troféus. «Está na hora de caminharmos todos juntos, está na hora da família sportinguista perceber que o mais importante é o Sporting Clube de Portugal. Está na hora de assumirmos que queremos ser candidatos a todos os títulos em Portugal. A partir de hoje, não há dois candidatos, há três candidatos em Portugal. Temos que acordar o leão adormecido. Viva o Sporting Clube de Portugal!», referiu.

Antes tinha sido o presidente Bruno de Carvalho a entrar no relvado, agradecendo aos adeptos por estarem presentes, mas a tarde foi mesmo de Jorge Jesus, que depois de falar à «família» leonina foi junto da bancada sul saudar as claques do clube, que também marcaram presença nesta apresentação. O dia no entanto começou cedo para o treinador, que marcou presença na Academia de Alcochete, onde teve a oportunidade de estar com alguns jogadores do plantel leonino, e também reuniões com a sua equipa técnica.

Tudo isto no dia em que o Sporting celebra 109 anos de existência, e a avaliar pelo discurso de Jorge Jesus marcará uma nova Era no reino do leão. A ambição do técnico em querer triunfar, aliada à «fome» de títulos que os adeptos anseiam, faz prever uma temporada de esperança renovada e de um entusiasmo, como há muito já não se vivia em Alvalade.