Xherdan Shaqiri tornar-se-á o jogador mais caro da História do Stoke City

Xherdan Shaqiri está à beira de se tornar na contratação mais dispendiosa da História do Stoke City - o clube da Premier League já tem acordo com o Internazionale para o resgate do extremo suíço de 23 anos, prometendo pagar uma verba de 17 milhões de euros, faltando agora o acordo contratual entre o jogador internacional e os «The Potters».

Shaqiri será um trunfo de alto calibre para o Stoke City, que está apostado em requalificar o sector ofensivo - neste defeso o clube já contratou o espanhol Joselu, vindo do Hannover, e pretende reforçar a linha da frente com outro avançado. Shaqiri, rápido e virtuoso com a bola nos pés, é visto como um municiador ideal para os avançados à disposição de Mark Hughes: Peter Crouch e Peter Odemwingie.

O jogador suíço é um talento nato mas a sua evolução não tem sido clarividente - desde que deixou o Basileia (clube que o formou), Shaqiri passou pelo Bayern Munique e depois pelo Internazionale; no clube bávaro esteve duas temporadas mas nunca foi aposta clara, no clube italiano apenas passou seis meses e ficou longe dos objectivos esperados. Agora, às portas de se estrar na Premier League, o extremo tem a oportunidade de relançar a carreira.