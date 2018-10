Última hora: Instalações do FC Porto alvo de buscas pelas autoridades policiais

O dia tem sido inundado com informações que dão conta da investigação policial a Antero Henriques, Director-Geral da SAD do FC Porto, bem como à empresa que providencia serviços de segurança ao clube do Dragão. Antero Henriques foi também alvo de buscas e, segundo o «Correio da Manhã» ter-lhe-ão sido apreendidos 70 mil euros.

No seguimento da uma mega-operação de investigação a empresas do ramo da segurança, o FC Porto veio a terreiro confirmar, publicamente, que foi visitado pelas autoridades policiais com vista à execução de buscas: «No âmbito de uma operação de investigação relacionada com a actividade da empresa de segurança que presta serviços ao nosso clube, o FC Porto informa que foi objecto de buscas nas suas instalações, bem como na morada do seu vice-presidente Antero Henrique», pode ler-se no comunicado.

«O FC Porto e o seu vice-presidente continuam inteiramente disponíveis para colaborar com a justiça», declarou o clube portista.