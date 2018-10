Abdoulaye e Fabiano reforçam Fenerbahçe

Os dois jogadores vão ser orientados no Fenerbahçe por Vítor Pereira, ex-técnico do FC Porto e vão também reencontrar dois colegas de equipa que já passaram pelo clube azul e branco, Raúl Meireles e Bruno Alves.

A formação turca fica com opção de compra por ambos os jogadores, num empréstimo válido por uma temporada. No caso de Fabiano, o guarda-redes foi titular quase toda a temporada, mas após a goleada por 6-1 sofrida frente ao Bayern Munique e com Hélton recuperado da sua lesão, não mais voltou a defender as redes portistas.

Já Abdoulaye vai ser emprestado pelo quinto ano consecutivo, depois de já ter passado pelo Sporting da Covilhã, Académica, Vitória Guimarães e na última época o Rayo Vallecano. Curiosamente o central senegalês vai reencontrar Vítor Pereira, o único treinador que apostou em si aquando da sua passagem pelos dragões.