Sai de Braga por 7 milhões: Éder no Swansea City por três épocas

Éder chegou ao SC Braga em 2012, proveniente da Académica de Coimbra, e serviu os minhotos por 3 épocas. Agora é altura do internacional português dizer adeus ao campeonato português e rumar a uma das ligas mais prestigiadas do mundo, a Premier League.

O avançado de 27 anos irá jogar pelos galeses do Swansea City, que terminou a época passada (2014/2015) na 8ª posição da tabela classificativa da Liga Inglesa. No que toca ao treinador dos «swans», este mostra contentamento com a contratação de Éder: «É o tipo de avançado que procurávamos. É forte, rápido e tecnicamente competente com a bola. É internacional por Portugal e encaixa no perfil dos reforços que temos vindo a contratar, porque é jovem, ambicioso e determinado a mostrar o seu valor na Premier League», afirmou Garry Monk.

Relativamente ao jogador, Éder mostrou-se também muito contente com o passo dado e entusiasmado com a oportunidade de jogar nesta equipa: «Estou muito contente por ter assinado pelo Swansea. É um grande clube e acredito que aqui posso evoluir como futebolista. Disputar a Premier League será um passo em frente para mim, mas já joguei nas competições europeias e representei o meu país, por isso já experimentei diferentes níveis do futebol», disse o avançado em declarações ao site do Swansea.

Éder acrescentou, ainda - «Espero que os meus companheiros de equipa ajudem a desenvolver-me e adaptar-me rapidamente ao clube. Mal posso esperar para conhecê-los a todos quando me apresentar para a pré-época. O Swansea é um clube estável com grandes ambições, como a última época confirmou, e para mim é óptimo fazer parte desta equipa». Em relações à transferência, não foram revelados valores oficiais na venda de Éder, no entanto, especula-se que o valor rondará os 7 milhões de euros, representando um encaixe financeiro histórico para o SC Braga, que deverá ainda receber uma percentagem caso o jogador seja novamente transferido para outro clube.