FC Porto apresenta Danilo Pereira, um pedido expresso de Lopetegui

Danilo Pereira foi ontem apresentado oficialmente como novo reforço do FC Porto - o jogador de 23 anos dá assim o salto profissional, passando do Marítimo para os dragões, numa transferência que é o corolário de um percurso ascensional nos insulares, que inclusivamente o levou a ser chamado à selecção de Portugal.

Danilo Pereira era uma das maiores referências do Marítimo e as suas regulares exibições despertaram a cobiças dos grandes portugueses; o médio defensivo esteve à beira de reforçar o novo Sporting de Jorge Jesus mas foi o FC Porto, a pedido do treinador Julen Lopetegui, o clube que mais esforço financeiro fez para resgatar o atleta . O vice-campeão do mundo de Sub-21, em 2011 assinou um contrato até 2019, com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

«Sinto um orgulho e uma emoção muito grande por vestir esta camisola, que ao mesmo tempo me transmite muita responsabilidade, que estou disposto a carregar. Vou lutar e dar o máximo de mim para ajudar a equipa a concretizar os seus objectivos, que passa também por voltar a ser campeã nacional», afirmou o jogador durante a cerimónia de apresentação, onde estiveram presentes Pinto da Costa e Antero Henriques.

«O Danilo Pereira, além de uma qualidade inegável, demonstra uma grande garra dentro do campo. Como se isso não bastasse, fez muita força para vir para o FC Porto e isso tocou-me muito. Muito antes de assinar connosco, comunicou ao presidente do Marítimo que era aqui que queria jogar e até abdicou de propostas mais vantajosas para vir para o FC Porto», afirmou Pinto da Costa, tecendo vários elogios ao novo jogador dos dragões.

Danilo é mais um activo com intuito de reforçar o meio-campo do Dragão, depois das contratações de André André e Giannelli Imbula e do regresso do jovem médio Sérgio Oliveira (estivera emprestado ao Paços de Ferreira).