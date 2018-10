Estudiantes recebe 10 milhões: Guido Carrillo oficializado no Mónaco

O avançado argentino chegou a estar nos planos de Benfica e FC Porto mas o elevado preço do seu passe e o interesse de outros clubes europeus levaram a que Guido Carrillo se afastasse de ambos os clubes, acabando o «delantero» por assinar hoje um contrato de cinco anos com o Mónaco, terceiro classificado da Ligue 1.

Guido Carrillo, de 24 anos, é um avançado poderoso (imponente altura de 1,91 metros) com elevada capacidade física - goleador do Estudiantes de la Plata, Carrillo aventura-se no primeiro clube da sua carreira que não o Estudiantes, equipa berço que o viu despontar para o futebol argentino: nas duas últimas épocas, Carrillo evidenciou-se no sector ofensivo, marcando 32 golos em 80 jogos.

A transferência do avançado natural de Magdalena deverá render aos cofres do clube argentino cerca de uma dezena de milhões de euros; no Mónaco, Carrillo irá fazer companhia ao vasto contigente luso, formado por João Moutinho, Bernardo Silva, Ricardo Carvalho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Leonardo Jardim, técnico que assim vê colmatada a saída do búlgaro Dimitar Berbatov, craque que terminou contrato com os monegascos.

O argentino junta-se também aos reforços franceses Thomas Lemar e Fares Bahlouli e terá a dura competição do promissor avançado versátil Anthony Martial, de 19 anos - o jogador mereceu por várias vezes a confiança do técnico luso e deverá oferecer muita luta ao novo colega «alviceleste» na batalha pela titularidade no sector atacante da equipa do principado.